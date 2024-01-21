افادت مصادر لموقع "اكسيوس" بانه "من المتوقع أن يسافر بريت ماكجورك، كبير مستشاري الرئيس الاميركي جو بايدن، إلى مصر وقطر هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدف إلى إحراز تقدم في المفاوضات لضمان إطلاق سراح الاسرى الذين تحتجزهم حماس ومناقشة الحرب في قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر اكسيوس: كبير مستشاري بايدن يزور مصر وقطر لبحث ملف الاسرى والحرب في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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