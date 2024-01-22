وقوع انفجار ضخم في إيران.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دوي انفجار ضخم سُمع في إقليم سمنان، الإثنين، ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت.

ولفتت تقارير لوسائل إعلام رسمية في وقت سابق عن سماع دوي انفجار كبير في منطقة صناعية بالإقليم، وهو الحادث الرابع من نوعه في سمنان، خلال أسبوع، وفقًا لوكالة “مهر شبه” الرسمية للأنباء.

فيما وسائل إعلام رسمية "بعد التحقيق، أعلن المسؤولون أنه لم يظهر أي انفجار أو دخان من منطقة جار مسار الصناعية".

وأضافت: "اتضح الآن أن سبب (دوي) الانفجار هو اختراق طائرة مقاتلة لحاجز الصوت في المنطقة بعد أن حلقت على ارتفاع أقل من الحد المسموح به".

ولم تحدد ما إذا كانت الطائرة إيرانية.