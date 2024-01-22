الاحتلال: الحرب مع حزب الله سوف تكون قاسية علينا ومدمرة للبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إنه حتى لو أوقف حزب الله عملياته فلن نتوقف حتى يتغير الوضع الأمني على الحدود الشمالية.

وأضاف وزير الدفاع، أن الحرب مع حزب الله سوف تكون قاسية على إسرائيل ومدمرة لحزب الله ولبنان.

كانت القناة 13 الإسرائيلية، قالت إن 60% من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من الشمال بالقرب من الحدود مع لبنان يخشون العودة إلى منازلهم.

وأضافت القناة، أن 40 % من المستوطنين الذين بقوا في منازلهم بالشمال أكدوا تعرضهم لأعراض ما بعد الصدمة، موضحة أن أعراض ما بعد الصدمة ارتفعت لدى سكان الجليل 3 أضعاف مقارنة بالفترة التي سبقت 7 أكتوبر.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الأهالي النازحين بخان يونس عبر استهدافه لـ 5 مراكز إيواء بشكل متعمد مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأضافت حماس، أن جيش الاحتلال دعا الفلسطينيين للجوء لهذه المراكز وادعى أنها آمنة، قبل أن يقوم بارتكاب مجزرته البشعة في استمرار لحرب الإبادة في القطاع، موضحة الاحتلال مستمر في حرب الإبادة بحق المدنيين في غزة بدعم أمريكي متواصل من إدارة الرئيس بايدن.