السيسي ألمح إلى إمكانية نجدة الصومال عسكريًا .. مصطفى الفقي: مصر سيكون لها مخرج من أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، كان «أكثر من واضح».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن «الرئيس السيسي ألمح إلى إمكانية نجدة الصومال عسكريًا، عند اللزوم، استنادًا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك».

وعن الأزمة بين الصومال وأرض الصومال، أكد أن «مصر تنتهج سياسة عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ما لم تشعر بوجود تهديد يهدد مصالحها على المستوى الطويل».

ونوه أن «إثيوبيا تسعى لأن تكون إمبراطورية استعمارية جديدة في المنطقة عبر بناء سد النهضة، وتوقيع الاتفاقية مع أرض الصومال»، مشددًا على أهمية انتهاج سياسة وقائية للتعامل مع تلك التهديدات.

وتوقع أن «يكون لمصر مخرج من أزمة سد النهضة في أحد الأيام»، قائلًا: «مصر سيكون لها مخرج في يوم من هذا الخطر المزمن والذي سيستغرق وقتًا، والأمور لن تستمر على ما هو عليه»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن العالم العربي يتعرض لـ«محاولة نهش»، مستشهدًا بالقصف الإسرائيلي على وغزة، والتهجير القسري، ومحو كل ما يتصل بكلمة فلسطين، ومحاولة تصدير المشكلة لمصر والأردن.

واستشهد المفكر السياسي، بالاضطرابات وعدم الاستقرار في ليبيا، بخلاف مواجهة السودان لوضع أليم للغاية؛ بسبب الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وحذر من أن «أديس أبابا ترتب في المرحلة الحالية لإحداث أوضاع جديدة في تلك المنطقة الحساسة؛ تمس مصالح دول منها مصر».