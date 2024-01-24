الخطيب وصل الى بغداد للمشاركة في المؤتمر الدولي العلمي الثاني

وصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الى بغداد، بدعوة من مؤسسة انكي للدراسات والبحوث للمشاركة في المؤتمر الدولي العلمي الثاني تحت عنوان "الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت".

في هذا الاطار تناول الخطيب مع رئيس تيار الحكمة الوطني ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق عمار الحكيم شؤون لبنان والعراق بشكل خاص، وأوضاع الأمة العربية والإسلامية بشكل عام في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وارتداداتها على كامل المنطقة.

وعرض الخطيب أوضاع لبنان في ظل الإنهيار الاقتصادي والمالي الذي ضرب البلد منذ نهاية الام 2019، وتناول الوضع الراهن في المنطقة ودور محور المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي مثنيا على الدور العراقي في هذا المجال.