أُطلقت صواريخ مساء الخميس على مجمع للغاز في منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي وكالة "فرانس برس".
وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل كورمور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر". وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز يعمل عناصر الإطفاء على إخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة متفجرة تضرب منطقة في حقل خور مور للغاز في السليمانية بشمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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