الهجرة تشعل الصراع الداخلي في أمريكا.. ولاية تكساس تتحدى إدارة بادين

الدمام - شريف احمد - أزمة جديدة تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية، بطلها أزمة الهجرة من المكسيك إلى الداخل الأمريكي، وطرفاها هي إدارة الحكومة الأمريكية وإدارة ولاية تكساس الحدودية.

ومع استمرار أزمة المهاجرين، تشتد التوترات بين تكساس ذات الحكم الجمهوري والمسؤولين الفيدراليين في إدارة بايدن الديمقراطية مرتفعة، مع تصويت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لعملاء حرس الحدود بإزالة حاجز الأسلاك الشائكة المثبتة على الحدود في تكساس والتي أمر بوضعها سابقًا حاكم الولاية.

فيما تهاجم إدارة ولاية تكساس ذاتها أي محاولة لإزالة الأسلاك، وعبر عن ذلك حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في رسالة بعثها إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، يحذر فيها الإدارة من أن ولايته ستواصل الدفاع عن الحدود لأن الرئيس فشل في القيام بذلك.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، صباح اليوم قال أبوت: "ستواصل تكساس ممارسة حقها الدستوري في حماية حدودنا الجنوبية والدفاع عنها".



Texas will continue to exercise its constitutional right to protect and defend our southern border.

In President Biden's absence, we will hold the line to keep Texans—and Americans—safe.https://t.co/OKLN3Ql1Qk