شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بعنوان "مستقبل الصحافة الورقية" بمعرض الكتاب اليوم بمشاركة علا الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس ندوة "مستقبل الصحافة الورقية" اليوم الأربعاء، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة في مجال الصحافة في مصر، على رأسهم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير موقع وجريدة الخليج 365، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، و علاء عبد الهادي رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ويدير الندوة جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي». عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

ويستقبل معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، جماهيره بشكل يومى، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

وذلك يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وتأتى خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة فى مواكبة التحول الرقمى والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمى، ودعمًا للعدالة الثقافية، وتشجيعًا لمبادرة اتحضر للأخضر باستخدام مكونات صديقة للبيئة.