السفارة الاميركية اعلنت قبول طلبات الالتحاق ببرنامج منح فولبرايت للدراسات العليا للعام الأكاديمي 2025-2026

افادت السفارة الأميركية في لبنان في بيان، انها "تقوم حاليا بقبول طلبات الالتحاق ببرنامج منح فولبرايت للدراسات العليا للعام الاكاديمي 2025-2026"، موضحة ان "هذا البرنامج يغطي تكاليف الدراسة العليا في جامعة أميركية لمدة أقصاها سنتين تبدأ في شهر آب 2025. هذا البرنامج هو برعاية وزارة الخارجية الأميركية وقد أنشئ لتكريم العضو السابق في مجلس الشيوخ الأميركي وليام فولبرايت ولتأكيد التزام الولايات المتحدة الأميركية باستضافة الطلاب المتفوقين من كافة أنحاء العالم لمتابعة دراساتهم العليا في الجامعات الأميركية".

واوضحت ان "الحكومة الأميركية تتكلف بغالبية مصاريف المشاركين بما في ذلك تذاكر السفر ذهاباً واياباً والقسط الجامعي والسكن والتأمين الصحي. إن المنافسة في هذا البرنامج هي على أساس الجدارة وكافة المتقدّمين المقيمين في لبنان من جميع الانتماءات هم مدعوون لتقديم الطلبات. سوف ينظر للمتقدمين بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو الجنس، أو العمر، أو الإعاقة الجسدية. المواطنون اللبنانيون وحاملو وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين الصادرة عن الحكومة اللبنانية هم مؤهلون للتقدم بالطلبات. لمزيد من المعلومات حول المؤهلات والاختصاصات المطلوبة، وتعبئة الطلب والمستندات، الرجاء زيارة الموقع التالي: https://lb.usembassy.gov/fulbright-foreign-student-program". واشارت الى ان آخر مهلة لتقديم الطلبات هي 2 أيار، 2024.