"الأونروا": قد نضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط

أعلنت وكالة "الأونروا"، أنّها قد تضطر إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية شباط الحالي.

وفي وقت سابق، أكّدت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، أنّ بلجيكا ستواصل تمويل "الأونروا"، لأن "دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة"، الذي يتعرّض لحصار وحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك بعد أن علّقت بعض الدول وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية توميلها للوكالة، بعد مزاعم وادعاءات إسرائيلية بشأن مشاركة موظفين من "الأونروا" في 7 تشرين الأول.