الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 ضباط وجنود في غزة خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة 5 ضباط وجنود في غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وذلك مع استمرار الحرب على قطاع غزة وتكثيفها في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية ومشاهد مصورة انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي ينسحب من مناطق شمال غرب مدينة غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 تشرين الأول 2023.

بدوره، ذكر الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "لأول مرة منذ بداية الاجتياح البرّي، تمكنت من الوصول إلى منطقة شمال غرب مدينة غزة بعد تراجع قوات الاحتلال التي خلَّفت وراءها دمارًا كبيرًا لمنازل المواطنين وللشوارع والبنية التحتية في المنطقة".