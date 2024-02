شكرا لقرائتكم خبر عن "الطاقة الذرية" تحذر من تقلص العاملين في محطة زابوريجيا النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من آثار تقلص الخبراء والعاملين في محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.ويشير أحدث تقرير عن الحالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه منذ أمس الخميس، أمرت الإدارة الروسية لمحطة الطاقة النووية بعدم السماح لخبراء من شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجو أتوم" بالعمل في زابوريجيا.وقال جروسي قبل رحلته إلى أوكرانيا، إن طاقم محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تقلص من نحو 11500 إلى 4500 فردًا تحت الاحتلال الروسي.ويعتزم جروسي زيارة المحطة النووية الواقع قرب الجبهة في أوكرانيا مجددًا الأسبوع المقبل.وأعلن أن انخفاض عدد الطاقم سيكون نقطة محورية في محادثاته مع مشغلي محطة الطاقة النووية الروس. ترفض مطلب مجموعة السبع بتسليم محطة لأوكرانيا— صحيفة اليوم (@alyaum)وأضاف جروسي في فيينا يوم الخميس: "ضم المحطة لأفراد الطاقم المؤهلين والمهرة الذين تحتاجهم من أجل السلام والأمن النوويين أمر بالغ الأهمية".وحذر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي من أن عدد أفراد الطاقم في محطة زابوريجيا ليس مستمرًا على المدى الطويل.وتُعد المنشأة أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا، وتحتلها روسيا منذ مارس 2022.