انت الان تتابع خبر غارات أمريكية وبريطانية تستهدف محافظة يمنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي أسقط 8 مسيرات قبالة اليمن كما دمر أربع مسيرات كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس الجمعة.

وتبنت "أنصار الله" منذ مطلع ديسمبر الماضي، استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات "الجيش الاسرائيلي" ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأعلنت جماعة "أنصار الله"، في 10 أكتوبر 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادا لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي 12 يناير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.