"أصحاب معامل صناعة الكرتون" يناشدون رئيس الحكومة: لوقف استيراد علب الكرتون لانه يهدد معاملنا بالإقفال

ناشد تجمع أصحاب معامل صناعة الكرتون في لبنان في بيان، المعنيين بدءاً من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء الصناعة والاقتصاد والمالية، لما يعانونه من المنافسة الاجنبية للكرتون المعلب والمضلع الجاهزة للإستعمال المستوردة من الخارج، واخذ القرارات والحلول المناسبة بسرعة، "لأن السماح لاستيراد الكرتون الجاهزة يهدد معاملنا بالاقفال ويشريد المئات من العمال واقفال البيوت في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب"، وطالب التجمع رئيس الحكومة ووزير الصناعة حماية الصناعات المحلية وتشجعيها والحرص على استمراريتها، بما يساهم بنقل إقتصادنا من ريعي إلى إقتصاد منتج والاسراع في استصدار مرسوم يمنع استيراد الكرتون.

واضاف البيان، "نتعرض منذ مدة طويلة إلى منافسة المنتجات الأجنبية لمنتجاتنا وذلك من خلال إستيراد الكرتون المصنع بكافة أشكاله وانواعه" وهي:

- علب وصناديق, من ورق وكرتون مموج،

- علب من ورق أو كرتون كتيم, مطبوعة، بما يدل صراحة على استعمالها في الصناعة المحلية لتعبئة الألبان والعصائر والأشربة غير الكحولية، علماً ان هذه الاصناف لا تخضع لأي رسوم جمركية.

واعربوا عن تخوفهم من ان يتم استيراد تلك العلب تحت بنود جمركية اخرى وخصوصا البند الجمركي 4819.20.90 ، خصوصاً استيرادها من الدول المجاورة لا سيما تركيا وسوريا، وهذا ما شكل منافسة فعلية أدت إلى انخفاض انتاج مصانعنا وصلت في بعضها إلى حدود النصف وأحياناً أكثر من ذلك. هذا الأمر يشكل خطر على استمراريتنا في العمل، الذي يعرضنا الى خسارة زبائننا مما يرغمنا على تسريح العمال في وقت يبحث فيه اللبنانيين على فرصة عمل ولقمة عيش"، وأكد التجمع ان المصانع في لبنان جاهزة لتلبية حاجات السوق بجميع المواصفات اللازمة.

وذكر اصحاب المعامل انهم رفعوا كتاب الى وزير الصناعة جورج بوشيكيان حامي الصناعات الوطنية، بتاريخ 31/8/2023 معربين عن شكره لاهتمامه بمشكلتهم، متمنين الاسراع بإصدار مرسوم يمنع استيراد الكرتون المضلع والمصنع والمعلب. وختم البيان "التهديد بالتصعيد والاعتصام امام الحكومة ما لم يتم اصدار قرار يمنع استيراد الكرتون المضلع".