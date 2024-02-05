الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على مكتب يحيي السنوار

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، أن مجموعة من لواء "غفعاتي" التابع للجيش الإسرائيلي قد تمكن من العثور على مكتب محمد السنوار في قطاع غزة.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، قال أدرعي: "في إطار القتال الذي يدور في غرب خان يونس داهمت قوات لواء غفعاتي موقع "القادسية" الذي يُستخدم باعتباره الموقع الرئيسي للواء خان يونس ويحتوي على العديد من المجمعات. حيث تم العثور داخل المجمع على مكتب محمد السنوار - شقيق يحيى السنوار"، مشيرا إلى أن الموقع تم تفخيخه من قبل عناصر "القسام" بعبوات ناسفة.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على العديد من عناصر "القسام" الذين "تحصنوا بجوار الموقع بنيران القناصة، ونيران قذائف الدبابات وبدعم من سلاح الجو".

وتابع: "قد استخدمت منظمة حماس موقع "القادسية" لتدريب المخربين على تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، حيث كان الموقع يحتوي على مجمعات التدريب المحورية التي عُثر في بعضها على نماذج تحاكي بوابات الدخول إلى كيبوتسات، وقواعد وآليات مدرعة تابعة لجيش الدفاع".

وأضاف أدرعي أن الموقع كان يحتوي على مستودعات لتخزين القذائف الصاروخية وفتحات أنفاق أدت إلى بنية تحتية تحت أرضية استخدمتها منظمة "حماس"، لافتا إلي أنه تم العثور "على مخرطة لصناعة الوسائل القتالية والبنى التحتية، وكذلك كمية كبيرة جدًا من الوسائل القتالية التي شملت الصواريخ المضادة للدبابات، وصواريخ آر بي جي، ورشاشات إف إن ماغ، ومتفجرات الطريق، والقنابل اليدوية وغيرها".

وأمس الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته داهمت "منشأة تدريب تابعة لحركة حماس"، مشيرا إلى أن هذه المنشأة هي المكان الذي تم فيه التحضير لهجوم 7 أكتوبر.