شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: الكيان الصهيونى ضرب بالمعاهدات والقوانين الدولية عرض الحائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كل المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية ضرب بها الكيان الصهيونى عرض الحائط منذ الحرب الغاشية على أهل غزة فى السابع من أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن الحرب أسقطت الأقنعة عن الدول التى كانت تتحدث عن حقوق الإنسان وتنادى العالم باتباعه ولكنها تغمض أعينها عما يحدث فى فلسطين حاليا.

وأضاف "رضوان" أن القضية الفلسطينية كان يروج لها أن اسرائيل هى الضحية طوال السنوات الماضية ولكن بعد اندلاع حرب 7 أكتوبر وما يفعله الكيان الصهيونى فى الأشقاء الفلسطينيين بدأ منظور ترسيخ ثقافة القضية الفلسطينية فى وجدان الشعوب بدءا من مصر وهو أهم نقطة حدثت طوال الفترة الماضية.

ويدير الندوة محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلًا من الدكتور رياض الخضري، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس أمناء جامعة غزة، السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية.