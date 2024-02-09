نشرة التوك شو| موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور ومستجدات مشروع رأس الحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

المرتبات لا تقارن بالأسعار.. مصطفى بكري: اللي دخله 15 ألف جنيه هيصرف على عياله إزاي؟

نوه الإعلامي مصطفى بكري إلى صعوبات الحياة اليومية التي يواجهها المواطن المصري، مشيرًا إلى تدني القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأجور الحالية مقارنة بالأسعار وتناقص قيمة الجنيه.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، مساء الخميس: يجب ألا تستهين الحكومة بصمت الشعب على الغلاء، ولا تنتظر حتى الانفجار، اللي بياخد 10 أو 15 ألف جنيه حد يقولي هيصرف إزاي على بيته وعياله.. الحياة بقيت صعبة على الناس والمرتبات لا تقارن بالأسعار.. قوة الجنيه في تراجع.

وأكد على أهمية التصدي للسوق الموازية لتشجيع عودة تحويلات المصريين في الخارج وضرورة معالجة الاختلالات في السوق المصرفي.

ونوه بأن هناك اقتراحات بتحرير سعر الجنيه بالكامل ولكنه حذر من التبعات السلبية التي قد تنجم عن ذلك مثل ارتفاع الأسعار والتضخم. وبدلاً من ذلك، قدم مقترحًا بالحفاظ على سعر الصرف الحالي للجنيه حتى منتصف العام، مع مواصلة المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد مسار الاقتصاد المصري.

علي الدين هلال: مبارك كان على دراية بقوة الإخوان وانتقال السلطة لم يكن دستوريًا

أكد الدكتور علي الدين هلال، الخبير في العلوم السياسية، بأن خطاب التنحي الذي ألقاه الرئيس السابق مبارك يعد لحظة محورية في تاريخ البلاد.

وقال هلال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق على برنامج "نظرة"، عبر فضائية صدى البلد، إن استجابة مبارك للضغوط وتنحيه عن السلطة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى سير الأحداث أثناء الثورة، وأن استخدام مصطلح "تخلي" بدلاً من الاستقالة أو التنازل لفت انتباهه كونه غير معتاد دستوريًا.

وبيّن هلال أن مبارك لم يلتزم بالدستور الذي يحدد كيفية انتقال السلطة، وبدلاً من ذلك، اختار تسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدل عمر سليمان، مشيرًا إلى أن ذلك القرار كان سببه الخشية من الفوضى.

وأكد هلال أن مبارك كان على دراية بقوة الإخوان المسلمين، الأمر الذي دفعه لتفضيل القوات المسلحة كجهة لتسلم السلطة، وأن الشباب المشارك في التحالفات آنذاك كانوا متحمسين لكن دون القدرة التنظيمية الكافية.

فيما يتعلق بالعلاقة بين نظام مبارك والإخوان، ذكر هلال أن نشاط السلفيين تزايد في بعض المناطق، مما جعل الإخوان يقدمون أنفسهم كبديل أكثر اعتدالًا، وهو ما يفسر النجاح الذي حققوه في انتخابات 2005.

"الوزراء" يكشف موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الجلسة النقاشية التي عقدت بالأمس حول كيفية التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، التي تشكل خطراً على الأمن الغذائي للبلاد.

وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد صرح بأن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ستصدر قبل تاريخ 22 فبراير الجاري.

وشدد على عزم الحكومة التصدي بشكل حاسم مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات لا تقتصر على فرض الغرامات على المخالفين فحسب، بل تشمل أيضًا محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين يتقاعسون عن أداء واجباتهم.

وتحدث عن إجراءات عقابية تم اتخاذها تجاه عدد من المسؤولين الحكوميين، حيث تم عزل 4 رؤساء وحدات محلية و4 نواب لهم، بالإضافة إلى عزل 90 موظفًا من الإدارات الزراعية وإحالة 101 موظف من العاملين بالوحدات المحلية إلى النيابة الإدارية بسبب التقصير وعدم الكفاءة في العمل.

إسكان النواب: مشروع رأس الحكمة استثمار وليس للبيع

أوضح المهندس طارق شكري، ممثل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الإعلانات الحكومية الأخيرة حول قادم الاستثمارات تحمل بشائر إيجابية لاقتصاد مصر، ملقياً الضوء على مشروع رأس الحكمة كمثال لمشاريع تدعم تدفق العملة الأجنبية وخلق فرص العمل والنهوض بالقطاع الصناعي.

خلال مشاركته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، تحدث شكري عن مشروع رأس الحكمة كمصدر للإيرادات بالدولار الأمريكي وكفرصة لتوظيف الأيدي العاملة، مؤكداً أنه سيضم فعاليات صناعية ومناطق تجارية حرة، ويعول عليه لجعل المنطقة نشطة طوال العام.

وتوقع شكري أن يشهد مثل هذا المشروع تكرارًا في مناطق متعددة داخل مصر، متنبئًا بأن الجهود الحالية ستساهم في تقليل قيمة الدولار في السوق غير الرسمية. وأضاف أنه يتوقع استمرارية الإيرادات من مشروع رأس الحكمة.

وفي رده على الادعاءات حول بيع رأس الحكمة، أكد شكري على أن المشروع يقوم على استثمارات أجنبية مباشرة تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية دولية، ما يضمن تدفق مستمر للعملة الأجنبية.

الوزراء: تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور أول مارس المقبل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الزيادات المالية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي سيتم تطبيقها بدءًا من الأول من مارس المقبل.

وذكر الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" بقناة الحياة، أن جلسة مجلس الوزراء اليوم تناولت تفاصيل تطبيق هذه الحزمة وزيادة الحد الادنى للأجور مع التأكيد على مناقشة كل العناصر المتعلقة بالميزانية والتمويل.

وأضاف متحدث الوزراء، أن الحكومة شكلت لجنة من المتخصصين القانونيين والفنيين لتقييم العروض الاستثمارية التي من المتوقع أن تجلب إيرادات كبيرة من العملة الصعبة، موضحًا أن هذه اللجنة ستعمل بالتعاون مع مكتب محاماة دولي لضمان أفضل تنظيم للعقود.

وأكد على أن عملية اختيار المكتب القانوني العالمي جارية وأن الحكومة ستعتمد على مكاتب ذات سمعة طيبة وخبرة في هذا المجال. وأشار إلى أن البيان الذي صدر اليوم يهدف إلى توفير الاطمئنان للمواطنين ودعم جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، على أنه مع اختتام المفاوضات، سيتم الإفصاح عن جميع البيانات المتعلقة بها.

خبير استراتيجي: تصريحات ميرسك تشير إلى عجز البحرية الأمريكية عن حماية السفن بالبحر الأحمر

قال الخبير الاستراتيجي عمر معربوني، إن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بأمن إسرائيل دون باقي الدول في المنطقة، وأشار إلى أن لديها القدرة على إنهاء الصراع في أي وقت، لكنها لا تفعل ذلك بسبب المصالح التي تربطها بإسرائيل.

أضاف معربوني، خلال مقابلته مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التصريحات الصادرة عن مدير شركة ميرسك تشير إلى عجز البحرية الأمريكية عن حماية كل السفن بالبحر الأحمر، وقد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع وتزيد من التوتر العسكري في المنطقة.

وتابع، أن هذه التصريحات تضيف قلقًا بالنظر إلى حجم ومكانة ميرسك كأحد أبرز شركات الشحن العالمية، وقد تؤثر سلبًا على اليمن.

وأفاد الخبير الاستراتيجي عمر معربوني، أن القوات اليمنية صرحت بنيتها استهداف السفن المتجهة لإسرائيل، وهي تمثل فقط جزءًا يسيرًا من مجموع السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأكمل معربوني بأن الولايات المتحدة اتخذت موقفًا يهدف إلى حماية أمن إسرائيل، مع العلم أن السفن المتصلة بالموانئ الإسرائيلية لم تتعرض لأي هجمات حتى الآن، مشيرًا إلى أن سياسة الولايات المتحدة تتسم بالغموض وتفاوت بين الأقوال والأفعال

موازنة البرلمان: قرارات الرئيس ستترجم إلى تشريعات تصدرها الحكومة وترفعها للنواب

أعرب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن تقديره للتدابير التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت مجموعة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وتعزيز الرواتب والمستحقات للموظفين الحكوميين بمقدار يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، على قناة dmc، ذكر عمرـ أن بعض هذه الإجراءات ستترجم إلى تشريعات تصدرها الحكومة وترفعها للبرلمان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن الإعفاء الضريبي هو أحد القرارات التي تحتاج إلى تعديل تشريعي والذي تم تطبيقه ست مرات في السنوات الأخيرة.

أكد ياسر عمر على أن الرئيس السيسي يعمل على تقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين، مشيدًا بالزيادة التاريخية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% خلال فترة تشهد تضخمًا اقتصاديًا ملحوظًا، وهو ما يعكس السير في الطريق الإيجابي.

وأشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية سوف تعود بالنفع على 25 مليون أسرة.