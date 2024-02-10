نصرالله التقى عبداللهيان وعرضا آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏لبنان والمنطقة

إستقبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله وزير خارجية ‏إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، في حضور سفير ايران مجتبى أماني، حيث تم استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصاً في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة، وتم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة.

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