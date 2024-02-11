إعلام إسرائيلي: الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن هجوم على رفح

ادّعت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، أنّ "الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من المستوى السياسي لشن هجوم على رفح".
وحذّرت عدّة دول عربية ودولية من الهجوم الإسرائيلي المحتمل في رفح والتي يتواجد فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني نزحوا إليها جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة بعد، أبرزها هزيمة حركة "حماس" واستعادة الأسرى الإسرائيليين.
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