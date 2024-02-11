ترند اليوم| تتويج قطر بكأس آسيا.. والعملية العسكرية في رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

قطر

انتهى الشوط الأول بين المنتخب القطري ونظيره منتخب الأردن، في مباراة نهائي كأس آسيا 2023 بقطر، بتقدم المنتخب القطري بهدف دون مقابل.

أكرم عفيف يسجل رقماً تاريخياً في كأس آسيا

تنطلق مباراة نهائي كأس آسيا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، بين منتخب الأردن وقطر، على ستاد لوسيل.

منتخب قطر يحصد كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب الأردن (فيديو)

يقام نهائي كأس آسيًا بين منتخبي الأردن وقطر، غدًا في تمام الخامسة مساءً، على ستاد لوسيل في قطر.

نهائي كأس آسيا.. تغطية شاملة بالأرقام والإحصائيات والقناة الناقلة قبل انطلاقه غدًا

سيطر المنتخب القطري على جوائز الأفضل في نسخة كأس آسيا 2023 بقطر، بعدما نجح المنتخب القطري في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

قطر تسيطر على جوائز الأفضل في كأس آسيا

أول أيام شهر شعبان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا الأحد، هو أول أيام شهر شعبان 1445هـ.

دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ

رفح

قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المساحة الإنسانية في غزة محدودة، لافتًا إلى أن تنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة.

الصليب الأحمر محذرًا من عملية عسكرية في رفح الفلسطينية: ستؤدي إلى كارثة إنسانية

قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن هناك خلاف بين القادة السياسيين والعسكريين بشأن العملية المحتملة في رفح جنوبي قطاع غزة؛ إذ أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب الجيش بصياغة خطة "لتطهير رفح".

استعدادًا للعملية في رفح.. نتنياهو يطالب الجيش باستدعاء جنود الاحتياط

علقت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على ما أعلنه قادة الاحتلال الإسرائيلي، بنيتهم في توسيع العملية البرية في قطاع غزة، ليشمل مدينة رفح.

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال التوغل بريًا في رفح