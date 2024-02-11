القيادة المركزية الأميركية: دمّرنا زورقين و3 صواريخ مُضادة للسفن شمال مدينة الحديدة اليمنية

اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها شنت أمس السبت غارات دفاعا عن النفس على سفينتين مسيرتين غير مأهولتين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال مدينة الحديدة في اليمن.

واوضح البيان بانه "حددت القيادة المركزية الأميركية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".