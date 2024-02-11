بلال عبدالله: لماذا كل هذا التهجم على ميقاتي منذ جلسة تعيين رئيس أركان الجيش؟

سأل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "لماذا كل هذا التهجم والتجريح بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي منذ جلسة تعيين رئيس الاركان؟ جوقة متنوعة ومتنقلة تتسابق في البكاء على الدستور والصلاحيات والادوار؟"، وشدد على انه "ليس الان وقت السجالات والمناظرات وتسجيل المواقف الشعبوية والغرائزية. بعد جدرا، العدو استباح كل الوطن، والوقت لتمتين الوحدة الداخلية".

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