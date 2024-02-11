حركة امل نعت حسن فروخ من عنقون ومحمد المصري من المنصوري دفاعا عن لبنان والجنوب

اعلنت حركة امل في بيان، بانه "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنةـ الشهيد حسن علي فروخ (ساجد) مواليد عنقون عام 1996، والشهيد محمد ربيع المصري (ملاك) مواليد المنصوري عام 2003، إستشهدا أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

ولفت البيان الى "إن أفواج المقاومة اللبنانية أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".