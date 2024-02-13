الصحة توقع بروتوكولا مع معملي البرج والمختبر لإجراء تحاليل سرطان القولون والبروستاتا مجاناً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ، ومعامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية، لإجراء الاختبارات المعملية للمواطنين بالمجان ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وذلك في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة من جانب الوزارة، والدكتورة منال عبدالعزيز رئيس قطاع العمليات بمعامل المختبر، والدكتور عبدالعزيز النقلي رئيس مجلس إدارة معامل البرج.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين فروع معملي البرج والمختبر بمحافظات الجمهورية، كنقاط لإجراء التحاليل الطبية للأورام السرطانية (القولون، البروستاتا) بالمجان للمنتفعين من المبادرة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه بموجب البروتوكول تقوم وزارة الصحة، بمتابعة تقديم الخدمات والربط بين المعامل والوزارة عن طريق الربط الإلكتروني، حيث تقوم الوزارة بإمداد المعامل بالكواشف والتي يقابلها عدد مماثل من النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وتابع "عبدالغفار"، أن المعملين يلتزمان بإجراء تحليلي سرطان (القولون والبروستاتا) للمواطنين مجانًا بعد إجراء الاستبيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون الناجح بين وزارة الصحة والسكان والشركاء من مختلف قطاعات الدولة لتوسيع العمل بالمبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، مشيرًا إلى أنه بموجب البروتوكول يتم إجراء كافة الاختبارات المعملية للمواطنين المترددين على المعامل للاستفادة من خدمات المبادرة بالمجان.