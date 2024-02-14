كوريا الشمالية تزيد من الإجراءات الاستفزازية في اختبارات الأسلحة

استمرارا لسلسلة من مظاهرات الأسلحة التي تزيد من التوترات بين الكوريتين، أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز في البحر في خامس اختبار لها لمثل هذه الأسلحة منذ يناير، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يعكفان على تحليل عمليات الإطلاق التي تم اكتشافها في المياه شمال شرق مدينة وونسان الساحلية الشرقية.

ولم يقدم الجيش الكوري الجنوبي على الفور العدد الدقيق للصواريخ التي تم إطلاقها أو مدى طيرانها. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الصواريخ أطلقت من الأرض أم من أصول بحرية.

المراقبة واليقظة

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: «زاد جيشنا من المراقبة واليقظة ويعمل بشكل وثيق مع شركائنا الأمريكيين ويراقب عن كثب الإشارات إلى مزيد من النشاط من جانب كوريا الشمالية».

ويقول الخبراء إن كوريا الشمالية تكثف الضغوط على منافسيها في عام الانتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع التركيز على المدى الطويل على إجبار واشنطن على قبول فكرة أن تكون كوريا الشمالية قوة نووية وانتزاع تنازلات أمنية واقتصادية من كوريا الشمالية.

كما أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تصريحات عدوانية تجاه كوريا الجنوبية، بما في ذلك الإعلان عن أنه سيتخلى عن هدف كوريا الشمالية طويل الأمد المتمثل في المصالحة مع منافستها التي قسمتها الحرب والتهديد بإبادة الجنوب بالأسلحة النووية إذا تم استفزازها. وهناك مخاوف في الجنوب من أن كيم قد يصعد الرهان باستفزاز عسكري مباشر، ربما حول الحدود البحرية الغربية المتنازع عليها بين الكوريتين والتي كانت مسرحاً لمناوشات بحرية مميتة في السنوات الماضية.

إستراتيجيات الردع

وكانت عمليات الإطلاق الأخيرة هي الحدث السادس لإطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية هذا العام، بما في ذلك اختبار 14 يناير لأول صاروخ متوسط ​​المدى يعمل بالوقود الصلب في البلاد، والذي أظهر جهودها لتطوير أسلحتها التي تستهدف أهدافًا أمريكية نائية في المحيط الهادئ، بما في ذلك الجيش. مركز غوام.

واختبرت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا العام صواريخ كروز جديدة مصممة للإطلاق من الغواصات وكذلك صواريخ كروز طويلة المدى مع إمكانية وصولها إلى القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان.

وتعمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تعزيز مناوراتها العسكرية المشتركة وشحذ إستراتيجيات الردع النووي.

أسلحة كوريا الشمالية:

صواريخ كروز المصممة لتكون ذات قدرة عالية على المناورة أثناء الطيران مثل الطائرات الصغيرة

تطور عدد متزايد من الأسلحة للتغلب على الدفاعات الصاروخية

يوجد لديها عدد هائل من الصواريخ الباليستية في البلاد المصممة لإطلاقها من البر والبحر.