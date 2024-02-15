الجيش نعى العميد الإداري المتقاعد ابراهيم خليل كعيكاتي

نعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد الإداري المتقاعد ابراهيم خليل كعيكاتي الذي توفي بتاريخ 14/ 2/ 2024، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

"من مواليد: 20 / 5 / 1954- بيروت.

تطوّع في الجيش بصفة ملازم بتاريخ 17 / 7 / 1983، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 7 / 4 / 2010.

حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

متأهل وله /3/ أولاد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 15 / 2 / 2024 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى جامع برج أبو حيدر حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر، ثمّ يوارى الثرى في مقبرة الأوقاف الإسلامية-قصقص.

تُقبل التعازي بتاريخي 16 و17 / 2 / 2024 اعتبارًا من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في المركز الإسلامي بجانب مسجد زقاق البلاط، أو عبر الاتصال على رقمي الهاتف:

ابنه السيد محمد كعيكاتي 420940 /03

الرائد الإداري المتقاعد نزيه بليق (شقيق زوجته) 675401 /03".