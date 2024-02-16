انت الان تتابع خبر القضاء دون اقوالها وتركيا كشفت هويتها.. من هي زوجة البغدادي "اسماء الكبيسي"؟ والان مع التفاصيل



في بيان ورد للسومرية نيوز، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، الخميس، تدوين أقوال عائلة الإرهابي أبو بكر البغدادي. بغداد - ياسين صفوان - *تدوين اقوالفي بيان ورد للسومرية نيوز، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، الخميس، تدوين أقوال عائلة الإرهابي أبو بكر البغدادي. المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، ذكر، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق، تمكنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي".



وأضاف البيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى أُلقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي". لافتا إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم، فيما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية". وأضاف البيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ الأولى أُلقي القبض على عائلة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي". لافتا إلى، أنه "تم تدوين أقوالهم، فيما زالت التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية". ويأتي إعلان السلطات العراقية تزامناً مع إعلان قناة "العربية" السعودية عن بثّها مقابلة مع "زوجة البغدادي" التي تدعى "أسماء محمد"، كشفت من خلالها تفاصيل "مهمة"

من هي أسماء فوزي محمد الكبيسي؟ أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عام 2019، أن بلاده ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي، فيما وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولي أمن أتراك صورة قالت إنها تعود لأسماء فوزي محمد الكبيسي، التي يعتقد أنها الزوجة الأولى لزعيم تنظيم "داعش". وجاء إعلان أردوغان أثناء إلقاء خطاب في العاصمة أنقرة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ولم يقُل متى أو كيف تم القبض على المرأة أو يحدد هويتها. كما قالت الوكالة إن المرأة عرّفت نفسها باسم "رانيا محمود" للسلطات التركية. لكن، قال مسؤول تركي حينها، إن أرملة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كشفت عن "الكثير من المعلومات" عن عمل التنظيم بعد القبض عليها عام 2018. وذكر المسؤول أن الأرملة قالت إن اسمها رانية محمود، ولكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد القبيسي. وتردد أن المعتقلة هي الزوجة الأولى للبغدادي الذي قُتل في عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة في سوريا. واعتُقلت هذه المرأة في الثاني من يونيو/ حزيران 2018 في محافظة هاتاي قرب الحدود السورية، إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، بينهم ابنته التي قيل إن اسمها ليلى جبير. وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات الحمض النووي (دي أن أي) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية. وأضاف، "لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة، وتبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم داعش". وواجهت تركيا اتهامات بالتواطؤ في التستر على مكان البغدادي، الذي كان يحتمي في محافظة إدلب بمنطقة خاضعة للسيطرة التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة.