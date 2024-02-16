المطران علوان ترأس قداسا في زوق مصبح بذكرى دخول مار شربل الى المحبسة

ترأس النائب البطريركي العام المطران حنا علوان قداسا احتفاليا على مذبح كنيسة مار شربل الرعائية في زوق مصبح، في ذكرى دخول القديس شربل الى المحبسة ناسكا ومتعبدا لله، عاونه فيه لفيف من كهنة الرعية .
وأكد علوان، أن "الزارع -اي المسيح- الذي يترك للإنسان كامل حرية الاختيار والتصرف في حياته ليكون في صف الاخيار او في صف الاشرار، وبما أن الإنسان هو الذي يقرر مصيره في الاخرة من خلال عيش حياته على الأرض، فإما أن يكون من أبناء الظلمة أو من أبناء الملكوت اي ابناء النور، والنور هو رمز حالة السعادة لانه يعكس وجه الله الذي هو النور الحقيقي".
وعن مسيرة القديس شربل الإيمانية وذكرى دخوله المحبسة ليكون ناسكا"، أوضح أنها "مسيرة طويلة ومن التقوى ومع النور بدأها منذ صغره وتابعها بإيمان صلب يوم دخوله المحبسة وما يزال بنعمة الرب يسير على هداها، وقد تجلت في حياته في عدة مراحل وبعد مماته بعجائبه المتعددة".
ولفت الى أن "كل أفكاره ورغباته كانت مستوحاة من صوت الرب والروح القدس ونور الانجيل وكان هذا النور في مسيرته مخفيا إلى أن ظهر للعلن يوم اشعل الرب بقوته ذاك السراج الذي كان إشارة إلى رؤسائه، للسماح له بمتابعة مسيرة دعوته الى التنسك، وكان لنور السراج الذي اضيء بطريقة عجيبة بقوة الروح القدس علامة له أيضا، لكي يحتفظ ويتمسك بهذا النور في حياته والمحافظة عليه كي لا ينطفىء مقاوما تجارب الشرير والصعاب التي كان يكافح ضدها بالصوم".
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