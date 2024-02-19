منصوري: إعادة أموال المودعين ترتبط بالمحاسبة وإعادة هيكلة المصارف والإصلاحات بالدولة

لفت مكتب النّائب ​فؤاد مخزومي​، إلى أنّ "وفدًا نيابيًّا زار العاصمة البريطانيّة ​لندن​، بدعوة رسميّة من الحكومة، حاملًا معه ملفّات تسلّط الضّوء على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة على السّاحة الدّاخليّة".

وأوضح في بيان، أنّ "الوفد ضمّ النّواب الياس حنكش، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، غسان حاصباني، وضاح الصادق، راجي السعد، إيهاب مطر، فيصل الصايغ، مارك ضو، نعمة افرام وندى البستاني"، مشيرًا إلى أنّ "الوفد سيقدّم خريطة طريق تتضمّن بعض الحلول الممكنة والسّبل الآيلة للتّخفيف من معاناة المواطنين على الصّعد كافة، والّتي يأتي في مقدّمها انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات الّتي يطالب بها ​المجتمع الدولي​، والّتي تعيد وضع ​لبنان​ على السّكة الصّحيحة".

وذكر المكتب أنّ "الوفد استهلّ اجتماعاته بلقاء أعضاء الجالية اللّبنانيّة في لندن، بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​، وقد تطرّق النّقاش إلى مسألة ​أموال المودعين​ والوضع العام في لبنان، إضافةً إلى الأوضاع على الحدود الجنوبيّة وانعكاساتها على أمن لبنان واستقراره".

وأكّد منصوري، بحسب البيان، أنّ "مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بنقاط عدّة، أبرزها المحاسبة وإعادة هيكلة ​المصارف​ والقيام بإصلاحات هيكليّة في الدّولة".