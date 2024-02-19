قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن كأس الأمم الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على إقامة النسخة الجديدة من كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في المغرب 2025 خلال فترة الصيف، بدلًا من يناير وفبراير.

كوت ديفوار نظمت النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2024، بعد تأجيلها من 2023، وتوجت بها بعد الفوز على نيجيريا في النهائي 2-1.

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم، توصل لاتفاق مبدئي مع نظيريه الإفريقي والدولي، على إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في شهري يوليو وأغسطس من العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد المغربي دخل في مناقشات عديدة مع الاتحادين الإفريقي والدولي، عقب النسخة الماضية من البطولة، للاستقرار على الموعد النهائي للبطولة، وتم الاستقرار على إقامتها خلال شهري يوليو وأغسطس، عقب نهاية كأس العالم للأندية.

في سياق متصل أكدت الأنباء الفرنسية أنه من الصعب إقامة هذه النسخة خلال شهر يناير المقبل، في ظل ازدحام الأجندة الدولية وحسم التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.