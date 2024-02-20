قطر تعلن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت دولة قطر نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة بنت راشد الخاطر في تصريح أن سفارة دولة قطر في موسكو استضافت 11 طفلاً وأسرهم خلال عملية لم الشمل، ورافقتهم إلى وجهاتهم النهائية للتأكد من سلامتهم وراحتهم.

وأضافت أن تعاون أوكرانيا وروسيا مع جهود الوساطة القطرية منذ بدايتها كان عاملاً مهماً في نجاح عمليات لم شمل الأسر، مبينةً أن جهود الوساطة المستمرة لبلادها لجمع شمل الأطفال الأوكرانيين تأتي امتداداً لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، وتجسد أيضاً التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي، فضلاً عن إسهاماتها الفعلية في بناء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشددت في تصريحها على أن نجاح الوساطة القطرية في مختلف الملفات يؤكد موثوقيتها لدى الأطراف كافة.