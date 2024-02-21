استشهاد طفلة إثر الغارة الإسرائيلية على مجدل زون ليرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 2

أفادت قناة "المنار"، عن "ارتفاع عدد الشهداء المدنيين إلى 2 في الغارة الإسرائيلية على مجدل زون بعد استشهاد طفلة كانت جريحة".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن استشهاد مواطنة وإصابة عدد من الأهالي في الغارة التي نفذها طيران الجيش الإسرائيلي على بلدة مجدل زون.