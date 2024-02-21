أفادت قناة "المنار"، عن "ارتفاع عدد الشهداء المدنيين إلى 2 في الغارة الإسرائيلية على مجدل زون بعد استشهاد طفلة كانت جريحة".
وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن استشهاد مواطنة وإصابة عدد من الأهالي في الغارة التي نفذها طيران الجيش الإسرائيلي على بلدة مجدل زون.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد طفلة إثر الغارة الإسرائيلية على مجدل زون ليرتفع عدد الشهداء المدنيين إلى 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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