محافظ البقاع بحث مع سفير فرنسا في عدة مواضيع بما فيها موضوع النزوح السوري

بحث محافظ البقاع، كمال أبو جوده، مع سفير فرنسا في لبنان، هيرفيه ماغرو، في عدة مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية، بما فيها موضوع النزوح السوري، ومدى تأثيره على محافظة البقاع والمجتمع المضيف".

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