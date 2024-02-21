بعد تسلمه.. صلاة الغائب على شاب عثر على نصف جثمانه في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تسلمت أسرة الطالب إيهاب، والذي جرى العثور على نصف جثمانه منذ 8 أيام، وهو الجزء السفلي من جسده بجوار أحد المصارف في نطاق مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، نصف الجثمان، ودفن بمقابر الأسرة.

وأدى المئات من أهالي قرية 7 ثابت بمركز الستاموني، صلاة الجنازة على الجزء الذي جرى العثور عليه، فيما دعا البعض أن تكون صلاة غائب لحين العثور على الجزء العلوي من الجثمان ودفنه مع باقي الجسد.

وتجمع المئات من أهالي القرية لحظة دفن الجزء السفلي بمقابر الأسرة والذي جرى وضعه في نعش خشبي وسط حالة من الحزن.

كانت لجنة من الطب الشرعي قد أجرت تقريرًا نهائيًا بشأن الجزء الذي عثر عليه بعد أن جرى عمل تحليل البصمة الوراثية DNA بمعامل الطب الشرعي ليتبين أنه للشاب المبلغ باختفائه والذي عثر عليه مقتولًا بعد أخذ عينات من والديه.

وصرحت النيابة العامة باستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجزء السفلي من الجثمان لذويه مع تكليف ضباط إدارة البحث الجنائي بالعثور على الجزء العلوي وإيداعه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط مرتكبي الواقعة وكشف غموضها وملابساتها.

وكانت أسرة "إيهاب" الطالب بالصف الأول الثانوي، 16 عامًا، قد أبلغت باختفاء نجلها يوم 13 فبراير الجاري حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قريتي النقعة و7 ثابت (بحر التبن) مساء اليوم التالي.

وتعود تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى إيهاب أشرف عبد العزيز، طالب بالصف الأول الثانوي.

ووجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستاموني وبلقاس، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وملابساته.