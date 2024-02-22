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ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الخميس بالبنك الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس في البنك الأهلي مقارنة بمستواه أمس، كما صعد سعر بيع الدينار الأردني، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري:

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 99.35 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و100.31 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للبيع.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.83 جنيه.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه للشراء، و43.53 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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