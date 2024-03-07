رئيس وزراء أرمينيا يزور منطقة آثار الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة، نيكول باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

كان في استقباله أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رافقه في جولة بالمنطقة الأثرية استهلها بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدي رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به ومصدرها.

كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.

واستعرض "محيي الدين" مشروع تطوير الخدمات بمنطقة آثار الهرم، الذي يتم تنفيذه حاليا، وما يتضمنه المشروع من مكونات تهدف لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة الأثرية.

وحرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدا لهذه الزيارة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قام بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أمس.