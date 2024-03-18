توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الصناعيين وجامعة LAU بهدف إقامة تعاون أكاديمي - صناعي

وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني مذكرة تفاهم مع الجامعة اللبنانية الاميركية "LAU" برئاسة ميشال معوض، في جمعية الصناعيين في حضور أعضاء مجلس ادارة الجمعية ووفد من الجامعة.

وأوضحت الجمعية، في بيان، الى أن "المذكرة تهدف الى إقامة تعاون بناء بين العالم الأكاديمي والقطاع الصناعي لسد الفجوة بين البحث الأكاديمي المتقدم والخبرة العملية في القطاع الخاص، وتنشيط الاقتصاد وخلق الوظائف في لبنان، من خلال الجمع بين الخبرات والقدرات".

واعتبر الزعني، أن "اليوم يمثل لحظة محورية في مسار التنمية الصناعية اللبنانية خصوصاً أننا مع توقيع مذكرة التفاهم هذه بين جمعية الصناعيين والجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، فإننا نبدأ مرحلة من التعاون والتآزر غير المسبوق بين الأوساط الأكاديمية والصناعة الوطنية".

وذكر أن "هذه الشراكة الاستراتيجية ترسخ التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل في لبنان. كما أن هذا التعاون يهدف الى دمج التعليم الأكاديمي مع الخبرة العملية في الصناعة، وبالتالي توفير بيئة تعليمية شاملة للطلاب والمساهمة في تطوير الصناعة والاقتصاد اللبناني".

بدوره، اعتبر معوض، ان "الخطوة اليوم تشكل قفزة استراتيجية بالنسبة لنا، كما نأمل ان تكون كذلك لجمعية الصناعيين"، مشيراً الى ان "تعاملنا مع جمعية الصناعيين، هو برأينا تطور رائد يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى، لا سيما على مستويات الأبحاث التطبيقية والمؤتمرات والمشاريع المشتركة، الوصول إلى البيانات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لدينا، وفرص التعلم التجريبي والسعي وراء الحلول الاستشارية، مؤكداً أن "الاتفاق يجسد إرادة مشتركة للعمل معًا كطرفين رئيسيين في انتعاش لبنان ومساره المستقبلي".