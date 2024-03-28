رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف قدم لعباس تشكيلة الحكومة الجديدة وسؤدي اليمين الدستورية الاحد المقبل

قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

أسماء الوزراء:

1- محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل

3- زياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية

4- عمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية

5- وائل محمد محمود زقوت وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي

6- سامي أحمد عارف حجاوي وزيراً للحكم المحلي

7- ماجد عوني محمد أبو رمضان وزيراً للصحة

8- أمجد سعد سليمان برهم وزيراً للتربية والتعليم العالي

9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة وزيراً للعمل

10- محمد مصطفى محمد نجم وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

11- عرفات حسين سليمان عصفور وزيراً للصناعة

12- محمد يوسف محمد العامور وزيراً للاقتصاد الوطني

13- عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي

14- عاهد فائق عاطف بسيسو وزيراً للأشغال العامة والإسكان

15- سماح عبد الرحيم حسين حمد وزيراً للتنمية الاجتماعية

16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية وزيراً للزراعة

17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح "الحايك" وزيراً للسياحة والآثار

18- أشرف حسن عباس الأعور وزيراً لشؤون القدس

19- "عماد الدين" عبد الله سليم حمدان وزيراً للثقافة

20- طارق حسني سالم زعرب وزيراً للنقل والمواصلات

21- منى محمد محمود الخليلي وزيراً لشؤون المرأة

22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين

23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر "الكفارنة" وزير دولة لشؤون الإغاثة