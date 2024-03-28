بوتين: لا خطط تجاه أي دولة عضو في حلف الناتو ولن نهاجم بولندا أو جمهورية التشيك

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في حديثه لطياري القوات الجوية الروسية أنّ بلاده ليس لديها أي خطط تجاه أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسيّ "الناتو" ولن تهاجم بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية التشيك.
واكد انه " إذا زوّد الغرب أوكرانيا بمقاتلات إف-16 فستسقطها القوات الروسية."
وجاءت تصريحات بوتين غداة ترجيح وزير الخارجية الأوكرانيّ وصول الطائرات إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.
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