إعلام إسرائيلي: المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر تجميد ميزانيات مدارس تابعة للمتدينين الرافضين للتجنيد

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ المحكمة العليا تقرّر بدءًا من نيسان تجميد ميزانيات مدارس تابعة للمتدينين الرافضين للتجنيد في الجيش الإسرائيلي. ومن شأن ذلك أن يزيد من الخلافات الإسرائيلية، إذ يرى بعض السياسيين أن من الضروري أن يشارك كل إسرائيلي في الجيش، في وقت تتواصل فيه الحرب على قطاع غزة وسط كارثة إنسانية يعيشها القطاع، فيما يعارض اليهود المتشددين "الحريديم" الأمر ومعهم سياسيون إسرائيليون.

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