حددت مصادر مطلعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية شهر نيسان المقبل موعدا لإجراء الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وجاء "التفاؤل الحذر" كما وصفته "استنادا إلى تجارب سابقة، أنجز فيها الاستحقاق تزامنا مع حماوة خفيفة في المجالات كلها"، إلا أنها استبعدت في المقابل، إتمام الاستحقاق "في حال عدم التقاط الفرصة في نيسان، وتاليا الدخول في فترة انتظار طويلة جدا".
ولفتت إلى تبدل طريقة "سعاة الخير الناشطين من النواب اللبنانيين خصوصا في مقاربة الملف، بالتركيز على القواسم المشتركة للفرقاء جميعهم".
وذكرت المصادر أن نائبا يتحرك بدينامية، تبلغ من مرجعيتين دعوته إلى صرف النظر عن الترويج لحملة مرشح يجابه بفيتو شديد من التيار الوطني الحر. وقد بادره رئيس التيار النائب جبران باسيل، أثناء استقباله قبل أيام بالقول: "اوعا تكون جايي تحاول تقنعني بصاحبك".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الأنباء" الكويتية: تفاؤل حذر بإنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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