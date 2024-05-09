سفيرة الولايات المتحدة تزور مشاريع الشراكة في زغرتا: واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة لبنان على تحقيق الرخاء الطويل الأمد

توجّهت السفيرة الاميركية ليزا جونسون اليوم إلى منطقة زغرتا في شمال لبنان، حيث التقت مسؤولين حكوميين وقادة من المجتمع المدني وأفراد المجتمع الذين شاركوا في مشروعين تنمويين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج تموّله السفارة الأميركية لدعم مناصرة المرأة المحلية للمساواة في الحقوق والحصول على الخدمات العامة.

وفي مزرعة التفاح، حضرت السفيرة جونسون افتتاح محطة جديدة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسيّة. وقد تم إنشاء هذه المحطة بالشراكة مع المجلس البلدي وبالتعاون مع مؤسسة مياه لبنان الشمالي، وتستخدم الطاقة النظيفة والمتجدّدة في توفير إمدادات مستدامة من المياه الصالحة للشرب إلى الفي مواطن من سكان المنطقة. وقد ساهمت الولايات المتحدة، من خلال برنامج الدعم المجتمعي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمبلغ 223 ألف دولار اميركي للبناء والتجهيز، والتدريب لمشروع البنية التحتيّة هذا، الذي تم بناؤه على أكثر من 2000 متر مربع من الأراضي، والتي ساهم بها المجلس البلدي لبلدة مزرعة التفاح. وقالت السفيرة جونسون "إن جزءاً مهماً من صحة المجتمعات واقتصادها يكمن في الوصول المستدام إلى المياه الصالحة للشرب". كما أردفت "اليوم، نرى بشكل مباشر كيف يؤدي بناء بنية تحتية مرنة، مثل مزارع الطاقة الشمسية، إلى خلق فرص جديدة لتزويد المناطق الريفية في لبنان بالمياه الآمنة، وبأسعار معقولة."

كما التقت السفيرة جونسون بعد ذلك مسؤولي المشروع وأعضاء مجتمع زغرتا المشاركين في برنامج "حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان"، الذي تديره المنظمة غير الحكومية اللبنانية "حماية دعم وعطاء"، وبدعم من منحة قدرها 75000 دولار من السفارة الأميركية. هذا البرنامج يدعم النساء المحليات والمنظمات التي تقودها النساء العاملة على زيادة احترام حقوق المرأة؛ تعزيز وصولها إلى الوظائف في القطاع العام والخدمات الحكومية ومنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له. وقد أشادت السفيرة جونسون بمجتمع زغرتا لدفاعه عن المساواة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتقدمّ الوظيفي والتمثيل السياسي. وأشارت إلى أنه "معًا، يمكننا بناء مستقبل يستطيع فيه كل فرد في لبنان، بغض النظر عن جنسه، أن يعيش بكرامة ومساواة وحرية”.

هذا، وقد اختتمت السفيرة جونسون يومها بزيارة مشتل حضانة نباتية للخضروات في بلدة أردة والاجتماع مع مستفيدين محليين. تم إنشاء المشتل من قبل مؤسسة رينيه معوض في إطار برنامج تعزيز سبل العيش المستدام التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية المحلية "إمباور (تمكين)". يعمل هذا المشتل على تحسين وصول المزارعين المحليين إلى شتول الخضار العالية الجودة التي تعزز إنتاجية المحاصيل وتساعد على تعزيز الأمن الغذائي. بدعم قدره 59,930 دولارًا من التمويل المقدم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ساعدت "إمباور (تمكين)" في إنشاء المشتل من خلال تأجير الأراضي وشراء البذور وإدارة عمليات التشتيل. قامت مؤسسة رينيه معوض ببناء وتجهيز المشتل الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع ووفّرت التدريب لـ 48 مزارعًا حول الممارسات الزراعية والزراعة المستدامة وإدارة المياه. وقد دعم المشروع حتى الآن أكثر من 100 مزارع وخلق خمس وظائف إضافية بدوام كامل في بلدة أرده.

وفي كل موقع، أعادت السفيرة جونسون التأكيد على الأهمية التي توليها الحكومة الأميركية للعمل بالشراكة مع لبنان من أجل دعم المشاريع في جميع أنحاء لبنان. وقد قالت بالمناسبة: "بينما يعمل لبنان على إعادة اقتصاده إلى المسار الصحيح، فإن الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بمساعدته على تحقيق الرخاء الطويل الأمد على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني".

ويتضمن برنامج دعم المجتمع التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية 23 حلاً بالطاقة الشمسية في مناطق البقاع، والشمال، والجنوب من أجل التخفيف من انهيار الخدمات الأساسية. بقيمة تراكمية تبلغ 4.8 مليون دولار أميركي من المساعدات الأميركية للتنمية الدولية، تولد الحلول بالطاقة الشمسية مجتمعة ما يقرب من 2.7 ميجاوات من الطاقة النظيفة ويستفيد منها أكثر من 435000 مواطن.

ولفت بيان السفارة الاميركية الى إن نشاط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتعزيز سبل العيش المستدامة هو مبادرة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الأعمال والمجتمعات المحلية في أكثر من 100 قرية في جبل لبنان والبقاع والجنوب والشمال. يتمّ تنفيذ هذه المبادرة من قبل مؤسسة رينيه معوض وتعمل على تحسين سبل عيش أكثر من عشرة آلاف أسرة من خلال خلق فرص للعمل والتدريب والمساعدة الفنية وإعادة تأهيل البنية التحتية والوصول إلى أسواق جديدة.