أظهر استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية، أنّ "51% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات خلال العام الحالي، و38% يعارضون ذلك"، في وقت تزداد فيه الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمطالبة بانتخابات مبكرة، وذلك بسبب الفشل باستعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، مع استمرار الحرب على القطاع.
وجاء في استطلاع القناة أيضًا أنّ "61% من الإسرائيليين متشائمون إزاء تحقيق هدف القضاء على حماس"، فيما 24% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب ستنتهي بالقضاء على "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي للقناة 13 الإسرائيلية: 51% من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات خلال العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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