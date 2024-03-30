أعلن رئيس دير مارشربل في الجية الأب شربل القزي، في بيان، أنّه نظرًا للأوضاع والظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والمنطقة، يعتذر الآباء عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح المجيد، سائلًا الله "أن يعيده على لبنان واللبنانيين، بأتم الصحة والعافية وراحة البال، وبظروف افضل وسلام وطمأنينة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس دير مارشربل في الجية اعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفصح نظرًا لظروف البلاد والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.