"حزب الله": هاجمنا بالمسيّرات مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا واستهدفنا بصاروخ بركان موقع رويسات العلم

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏‏‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا، وأعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شنّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-03-2024 هجومًا جويًا بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا، وأصابت أهدافها بدقة".