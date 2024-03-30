أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وأصابوه إصابة مباشرة".
هذا، وأعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم السبت 30-03-2024 هجومًا جويًا بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا، وأصابت أهدافها بدقة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا بالمسيّرات مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا واستهدفنا بصاروخ بركان موقع رويسات العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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