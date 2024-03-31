انطلاق العرض المسرحي "شهرزاد" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهد أمس مسرح قصر ثقافة روض الفرج بمحافظة القاهرة، أولى ليالي العرض المسرحي "شهرزاد" لفرقة القصر، ضمن الموسم المسرحى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسةعمرو البسيوني، المنفذ ضمن برامج وزارة الثقافة.

العرض تأليف بيرم التونسي، ألحان سيد درويش، إخراج محمود عطية، توزيع عبد الله رجال، قيادة أوركسترا عادل مصطفى، تصميم ملابس منال حسين، مخرج منفذ هبة حسن، تصميم استعراض سيد فاروق، ديكور علاء الحلوجي.

تدور أحداث العرض حول الأميرة شهرزاد التي تحكم مملكة ورثتها عن أبيها في العشرين من عمرها ولكن لديها حب التملك والسيطرة، وكان لديها في مملكتها أشخاص من جنسيات مختلفة، الوزير من بلاد الشام، وجندي مصري تعجب به الأميرة وتحاول السيطرة عليه للزواج منها، ولكن كانت تربطه قصة حب بفتاة فقيرة "حورية"، فيرفض الزواج من الأميرة بالرغم من أنها منحته رتبا عالية، فتدبر المكائد له للانتقام منه، فيقرر ترك كل هذا والتنازل عن المال والمنصب وأخذ زوجته والرجوع إلى مصر.

وأكد المخرج محمود عطية أن الهدف من العرض إعادة المسرح الغنائي والأوبريت باستخدام عنصري الموسيقى والغناء، مع الالتزام بنص كلمات الأغاني واللحن الأصلي لسيد درويش.

العرض المسرحي شهرزاد، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية، ويستمر عرضه يوميا مجانا بمسرح القصر حتى الاثنين المقبل 1 أبريل.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما. كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.