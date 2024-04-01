انت الان تتابع خبر استهداف مقر إقامة السفير الإيراني في دمشق (فيديو) والان مع التفاصيل

ولم يكشف التلفزيون الإيراني عن هوية القتلى فيما إذا "كان من طاقم السفارة الإيرانية أو من الجنسية السورية".

بغداد - ياسين صفوان - ونفى ما ذكرته وسائل منصات إخبارية عن "إصابة السفير الإيراني حسين أكبري أو أحد من أفراد عائلته بجروح جراء الهجوم".

ونقل عن مصدر مسؤول في السفارة قوله إن "المبنى المستهدف هو القنصلية الإيرانية ويستخدمه السفير حسين أكبري كمحل لإقامته".

فيما ذكرت وكالة أنباء "آخر الأخبار" الإيرانية، عن وقوع قتلى وجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى بالقرب من السفارة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشفت مصادر محلية، أن قصفا إسرائيليا استهدف حي المزة بالعاصمة دمشق، وطال مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام رسمية سورية، قولها إن الدفاعات الجوية تتصدى "لأهداف معادية" في محيط دمشق.

وكانت وزارة الدفاع السورية أفادت أمس الأحد بإصابة مدنيين اثنين في قصف من اتجاه الجولان على مواقع في محيط دمشق.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن القصف الجوي الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط وتسبب أيضاً في بعض الخسائر المادية.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد : "استهدف ما لا يقل عن 4 صواريخ إسرائيلية، منطقة البحوث العلمية في جمرايا بدمشق، مما أدى لاندلاع النيران في الموقع".

وأكد المرصد السوري سقوط قتيلين جراء الغارة الإسرائيلية.