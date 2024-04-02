التحالف الوطنى ينظم دورات تدريبية على التطريز السيناوى لسيدات شمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، خلال شهر رمضان المبارك، دورات تدريبيه على التفصيل والخياطة والتطريز السيناوي لسيدات محافظة شمال سيناء، حيث تم تدريب نحو 50 فتاة وسيدة علي ثلاث دورات تدريبية تأهلهم لسوق العمل .

يقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، خلال شهر رمضان 2024، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من المبادرات التى تستهدف تحقيق أمنهم الغذائى والمعيشى.

ونجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.



التحالف الوطني للعمل الأهلى ينظم دورات تدريبيه على التفصيل والخياطة



التحالف الوطني للعمل الأهلى ينظم دورات تدريبيه على التفصيل والخياطة