الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة ساحلًا وارتفاع نسبة الرطوبة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "كتلًا هوائيّةً دافئةً نسبيًّا مصدرها شمال أفريقيا، تسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، ويخفّ تأثيرها تدريجيًّا على السّاحل بدءًا من صباح الأربعاء، بينما يستمرّ في الدّاخل وعلى المرتفعات حتّى صباح يوم الجمعة. ومن المتوقّع أن تنحسر تدريجيًّا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع بعض التقلّبات المحليّة خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر نيسان يتراوح بين 15 و24 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 9 و22 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على السّاحل بينما تبقى دون تعديل يُذكر على الجبال وفي الدّاخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة، ويتشكل ​الضباب​ بدءًا من ارتفاعات منخفضة؛ ممّا يؤدّي إلى سوء في الرّؤية".

ولفتت دائرة التّقديرات، إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، مع عودة درجات الحرارة إلى معدّلاتها الموسميّة على السّاحل، بينما تبقى مرتفعة على الجبال وفي الدّاخل، كما تكون نسبة الرّطوبة مرتفعة؛ ممّا يؤدّي إلى تشكّل ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرّؤية".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع انخفاض بدرجات الحرارة دون معدّلاتها الموسميّة على السّاحل، وتتكاثف الغيوم تدريجيًّا وتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط ​أمطار​ متفرّقة، تكون مترافقة برياح ناشطة خاصّةً شمال البلاد".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع جيّد نهارًا ويسوء مساءً بسبب الرّطوبة، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 30 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 19 درجة مئويّة".