طوني فرنجية بعد اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات: لقانون عقوبات واضح يوقف ظاهرة المراهنات غير الشرعية

اشار رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية بعد اجتماع اللجنة، الى أن "الموضوع الرئيسي، الذي تم تداوله في الجلسة يتمحور حول المراهنات غير الشرعية التي تتم عبر الإنترنت"، وقال: "إنها تشكل نوعا خطيرا من الإدمان الذي يغزو مجتمعنا اللبناني، وقد يكون أشد وطأة على شبابنا من إدمان المخدرات والكحول وغيرهما". أضاف: "لذلك، نرفع الصوت اليوم عاليا، مؤكدين أننا لا نوافق على هذه المراهنات، وسنعمل على ضبطها".

وأشار إلى أن "لجنة تكنولوجيا المعلومات سترفع توصية تهدف إلى توقيف انتشار هذه الظاهرة في شتى المناطق وعلى مختلف أنواع التطبيقات الإلكترونية"، وقال: "هذا الانتشار يشكل خطرا، فلا بد من ضبطه حتى لو كان ذلك عن طريق كازينو لبنان".

ودعا فرنجية "الأجهزة الأمنية والقضائية وكازينو لبنان إلى اتخاذ أشد العقوبات الممكنة، بحق مخالفي الضوابط الحالية التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء"، وقال: "نحن سنتقدم بطلب تعديل القوانين المشار إليها لجعلها أكثر وضوحا مما يؤدي إلى تفادي أي استنسابية قضائية قد تحصل في المستقبل".